مفاجأة جديدة من Huawei أحصل على ساعة GT الذكية عند شراء Mate 20 Pro الجبار

عرض جديد مميز تقدمه الشركة الكبرى Huawei مخصص لجهازها الجبّار Mate 20 Pro، الذي مثل حقبة تقنية متقدمة وقلب الموازين السوقية بالكامل لدى إطلاقه العام الفائت، حيث أعلنت Huawei عن إهداء ساعة GT الذكية وعالية الجودة لمشتري Mate 20 Pro.

وفي ظل المبيعات الهائلة التي حققها وما يزال مستمراً في تحقيقها، تعود الشركة لطرح Mate 20 Pro إلى الواجهة مجدداً بكل ما يقدمه من مواصفات ثورية وذكاء متقدم، ومن أهم ما جاء به الجهاز ما يلي:

كاميرا ثلاثية فائقة القوة

بقدرة 40، 20، 8 ميغابيكسل وبميزات غير مسبوقة مثل SuperMacro وزاوية التصوير العريضة التي تشمل أضعاف المشهد للعدسات التقليدية، بالإضافة إلى تعرّف أكثر دقة على العناصر، وزيادة تركيز امتصاص الضوء لزيادة الوضوح والسطوع في التصوير الليلي والإضاءة الخافتة.

طاقة أكثر من كافية

يمتلك هاتف Mate 20 Pro بطارية ضخمة بسعة 4200 مللي أمبير تكفي ليوم كامل في الشحنة الواحدة، مع إعادة شحن فائق السرعة (من 0% إلى 70% خلال 30 دقيقة فقط)، فمهما كنت مشغولاً أو على عجلة من أمرك؛ Mate 20 Pro مثالي لك! وقد عملت Huawei على إطلاق تقنية الشحن العكسي من تطويرها للمرة الأولى في هذا الجهاز، لشحن الأجهزة الأخرى التي تعمل بالشحن اللاسلكي مباشرة من Mate 20 Pro.

أول هاتف تعدّى الذكاء إلى “العقل”

يحتوي جهاز Mate 20 Pro معالجاً هو الأقوى من فئة الذكاء الصناعي للأجهزة الذكية – Kirin 980 – الذي نقل المواصفات إلى مستويات غير مسبوقة سواء الحصرية منها أو الأخرى التي تم تطويرها في الجهاز الجديد.

Mate 20 Pro الجبّار الآن مقابل 599 ديناراً فقط، مع الهدية القيّمة (ساعة GT الذكية)، والعرض مستمر حتى يوم 15 حزيران القادم.