مفاجأة صادمة من منظمة الصحة العالمية عن السجائر الإلكترونية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، إن منتجات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن ليست بديلة عن السجائر العادية، ولا تؤدى للإقلاع عن التبغ، ولا يمكن أن تكون أخف ضررا كما هو مشاع.

ووفقاً لموقع “هيلث لاين” الطبي، أصبح الشخص يستخدم عدة وسائل عديدة من التبغ مثل السجائر التقليدية والشيشة والسجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، بدلاً من استخدام وسيلة واحدة فقط.

وأوضحت المنظمة أن “السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن ثبت خطورتهما بل إنهما أكثر ضررا، مشيرة إلى إنه في مؤتمر الاتفاقية الإطارية بشهر نوفمبر والذى سيعقد في بنما سندرس مخاطر المنتجات الجديدة، وسيكون هناك توصيات وسنعرف ما هو الوضع بالنسبة للمنتجات الجديدة”.

وقالت، إن رصد مشاهد التبغ في مسلسلات رمضان أصبح يستهدف المواد الجديدة التي يتم الترويج لها واستخدام مشاهد منتجات النيوكتين في الدراما، سواء كان رجال أو نساء، والنتيجة مهمة لنضعها تحت أعين صناع القرار.وكالات