مفاجأة.. طلب رسمي بسجن حكم مباراة السعودية وبولندا

أعلنت تقارير صحفية سعودية، عن احد اندية الدوري البرازيلي تقدم بطلب للسلطات القطرية، لاعتقال ويلتون سامبايو ، حكم مباراة السعودية وبولندا، خلال منافسات كأس العالم 2022.

نقلا عن شبكة “ViVA SPORT” البرازيلية، فإن نادي ساو باولو، هجومًا عنيفًا على الحكم ويلتون بيريرا سامبايو، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كورينثيانز، في شهر مايو الماضي، بعدما رفض الحكم البرازيلي، منح ركلة جزاء لنادي ساو باولو؛ بعد لمس نجم كورينثيانز ريناتو أوغوستو، الكرة بـ”يده”.

وحقق منتخب بولندا، فوزا ثمينا على نظيره السعودية، بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت على استاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

جاء هدف بولندا الأول بالدقيقة 40، من كرة عرضية من جهة اليمين وصلت إلى روبرت ليفاندوفسكي داخل منطقة الجزاء فاستلم الأخير الكرة بمراوغة للحارس ثم مرر كرة أرضية قابلها بيوتر زيلينسكي بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت أعلى المرمى.

وجاء الهدف الثاني بالدقيقة 83، من خطأ قاتل من عبد الإله المالكي لاعب منتخب السعودية في ابعاد الكرة فإستحلصها روبرت ليفاندوفسكي من أمامه ثم سدد كرة أرضية زاحفة سكنت يمين المرمى.

وحصل المنتخب السعودي على ركلة جزاء بالدقيقة 44 لكن أضاعها سالم الدوسري ليحرم نفسه من رقمين تاريخيين، الأول بأن يصبح الهداف التاريخي للعرب بالمونديال بالتساوي مع مواطنه سامي الجابر برصيد 3 أهداف، والثاني هو تسجيل الهدف رقم 2600 في تاريخ كأس العالم.