مفاجأت في قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة النشامى

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب اسبانيا، عن قائمة تضم 26 لاعبًا استعدادا لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022، وهي القائمة التي شهدت العديد من المفاجأت.

وقرر إنريكي استبعاد النجم المخضرم سيرجيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، إلى جانب حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، وكذلك نجم ليفربول تياجو ألكانتارا من القائمة.

ويلعب المنتخب الإسباني ضمن المجموعة الخامسة في مونديال قطر، والتي تضم ألمانيا واليابان وكوستاريكا.

وجاءت قائمة إسبانيا لكأس العالم على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)، روبيرت سانشيز (برايتون)، دافيد رايا (برينتفورد).

خط الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، جوردي ألبا (برشلونة)، سيزار أزبيليكويتا (تشيلسي)، إريك جارسيا (برشلونة)، باو توريس (فياريال)، لويس جايا (فالنسيا)، هوجو جيامون (فالنسيا)، إيمريك لابورت (مانشستر سيتي).

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، جافي (برشلونة)، كارلوس سولير (باريس سان جيرمان)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، كوكي (أتلتيكو مدريد).

خط الهجوم: فيران توريس (برشلونة)، ييرمي بينو (فياريال)، ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بابلو سارابيا (باريس سان جيرمان)، نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو)، داني أولمو (لايبزيج)، أنسو فاتي (برشلونة)، ماركو أسينسيو (ريال مدريد).