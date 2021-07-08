مفاهيم ومعتقدات صحية.. هل هي صحيحة؟

عمان- كما هي الحال مع معظم التحديات الصحية، تكثر المفاهيم والمعتقدات التي يتم تداولها بين الناس، ومنها ما يأخد صفة الحقيقة العلمية، وهو أبعد ما يكون عن ذلك، ومنها ما يتم اعتباره غير صحيح وهو في الواقع عكس ذلك. ومن أهم التحديات الصحية التي تكثر حولها الأقاويل مشكلة تكيس المبيض. وفيما يلي بعض من هذه المفاهيم:

مريضات تكيس المبيض غير قادرات على الإنجاب!

هذا غير صحيح فقد تعاني بعض السيدات المصابات بتكيس المبيض تحديات تتعلق بالإنجاب مثل تأخر الحمل، إلا أن هذا لا يعني عدم وجود وسائل للمساعدة على تخطي هذه التحديات. ومن الممكن حصول الحمل باتباع نمط حياة صحي وخاصة عند اللواتي يعانين زيادة في معدل كتلة الجسم ودون الحاجة إلى اللجوء إلى المنشطات أو الأدوية، ففقدان الوزن بنسبة 5 % كفيل بتحسين القدرة الإنجابية لدى السيدة.

تناول منظم السكري ضروري لمرضى تكيس المبيض

هذا غير صحيح؛ إذ لا يوجد دواء سحري لعلاج تكيس المبيض، وإنما تتناول معظم المصابات بتكيس المبيض الأدوية الخاصة بتنظيم مستويات السكر في الدم، أملًا بالتخلص من التكيس أو الأعراض المصاحبة للتكيس مثل عدم انتظام الدورة.

والتكيس مرض مزمن، وبالتالي لا يوجد لغاية اللحظة دواء شاف منه، كما أن فئة محدودة من مريضات تكيس المبيض بحاجة لتناول هذه الأدوية لفترة زمنية محدودة.

اتباع نمط حياة صحي قد يغني عن استخدام الأدوية

صحيح، إذ تعد التغذية الصحية وممارسة الرياضة من أهم الوسائل المستخدمة للسيطرة على الأعراض المصاحبة لتكيس المبيض، مثل: عدم انتظام الدورة، وزيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، والتحديات الناتجة عنه، والقدرة على الإنجاب. وغالبًا ما يتم الاستغناء عن تناول الأدوية عند كثير من مريضات التكيس بمجرد تغير نمط الحياة غير الصحي إلى نمط صحي.

عدم انتظام الدورة طبيعي لدى الفتيات دون سن الثامنة عشرة

هذا غير صحيح؛ إذ لابد من انتظام الدورة لدى الفتاة بعد سن البلوغ بعامين. وفي حال استمرت الدورة غير منتظمة، لابد من مراجعة أحد اختصاصيي النسائية؛ لإجراء الفحص الطبي للتاكد من عدم وجود تحديات صحية مثل تكيس المبيض.

لابد من المتابعة الدورية المنتظمة لدى الطبيبة حتى في حال عدم وجود أعراض

صحيح؛ إذ إن بعض مشاكل التكيس تظهر بعد فترة زمنية من ظهور الأعراض الأولى والتشخيص، مثل: ارتفاع الضغط، والإصابة بالسكري من النوع الثاني، وارتفاع معدلات الكوليسترول والدهون في الدم. ولذا ننصح السيدات المصابات بتكيس المبيض بمتابعة الفحص بشكل دوري لدى الأطباء واعتمادهم مصدرًا للمعلومات بكل ما يتعلق بوضعهن الصحي.

الدكتورة ليان أوتي

استشارية النسائية والتوليد واختصاصية جراحة المنظار/ مجلة نكهات عائلية