مفاوضات البايرن لتجديد عقد كومان مهددة بالفشل

برلين – أشارت تقارير صحفية إلى أن مفاوضات بايرن ميونخ لتجديد عقد لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان قد تنتهي بالفشل، في حالة مشابهة لما حدث مع المدافع ديفيد ألابا الذي سيرحل مجانا نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد كومان في 2023 لكن البايرن يسعى لتجديده قبل ذلك لتكون الأمور واضحة بالنسبة إليه فيما يتعلق بالتخطيط، ولتجنب تكرار ما حدث مع ألابا.

وبحسب صحيفة “tz”، يعمل الفريق البافاري حاليا على تجديد عقود ثلاثة لاعبين هم: ليون جوريتسكا وجوشوا كيميش وكومان.

ويعد عقد جوريتسكا (24 عاما) هو الأكثر إلحاحا، نظرا لأنه ينتهي في 2022، لذلك فإن البايرن يجب أن يجدد عقد اللاعب خلال الموسم الجاري أو عرضه في الميركاتو لتجنب رحيله مجانا العام المقبل.

ومع ذلك، يبدو أن الخيار الأرجح سيكون تجديد عقد جوريتسكا وكذلك كيميش الذي يمتد التزامه بالنادي البافاري حتى 2023 ويعد في نظر الكثيرين القائد القادم للفريق.

لكن في المقابل، لا يوجد تقدم في المفاوضات مع كومان الذي يعد من اللاعبين ذوي الأجور المتوسطة في البايرن، ويقال أنه بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المواسم الأخيرة، ينتظر أن يتم تقديره بشكل أفضل.

وسجل كومان هدف الفوز في نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام باريس سان جيرمان في لشبونة، ويعد لاعبا أساسيا في تشكيلة بايرن ميونخ. – (إفي)