مفاوضات الرمثا تصطدم بارتفاع الشكاوى

عمان – الغد – بات ملف نادي الرمثا، عامرا بالشكاوى المحلية والخارجية، التي سبق وأن تقدم بها لاعبون ومدربون محليون وأجانب، الأمر الذي يعقد من مهمة النادي في العودة إلى الواجهة، دون الحاجة لمبالغ مالية كبيرة لتغطية جزء من هذه التكاليف.

ويعاني الرمثا حاليا من جملة من الشكاوى التي سبق وأن قدمها مدربون ولاعبون محليون أمثال اسلام ذيابات وأحمد أبو ناصوح ومحمد راتب وابراهيم الخب وموفق أبو هضيب وخالد العقوري وراكان الخالدي وعامر أبو هضيب وغيرهم من اللاعبين إلى جانب مدربين عرب وأجانب أمثال العراقي عادل يوسف ومدرب جزائري.

ويعاني الرمثا حاليا من عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بسبب شكاوى سابقة ايضا قدمها المحترفون العراقي محمد شوكان والسوريان أحمد الدوني وجهاد الباعور، ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدا من الشكاوى بحق نادي الرمثا.

وأعلن نادي الرمثا على لسان الناطق الإعلامي محمد أبو عاقولة، في تصريح لـ”الغد” ايقاف المفاوضات والتعاقدات في الأيام الحالية، بسبب كثرة الشكاوى.

وأكد ابو عاقولة أن هذه الشكاوى تكبد صندوق النادي مئات الآلاف من الدنانير، وهذا يفوق طاقة النادي الذي قرر التريث قبل إبرام أي تعاقد جديد، لافتا أيضا إلى تغيير استراتيجة النادي بشأن ابعاد لاعبين من الفريق.

وحول طلب اللاعبين عبدالله الزعبي وعلاء الشقران واحسان زحراوي، الرحيل عن الفريق، أكد ابو عاقولة أن طلب هؤلاء اللاعبين سيحال إلى الجهاز الفني لمعرفة رأيه، قبل أن يتحول الأمر إلى الإدارة صاحبة القرار في ذلك.

– (أخبار النجوم)