مفتي المملكة لـ”الغد”: لا علاقة للدين بظاهرة دوران الخراف 

حمزة دعنا- أكد مفتي المملكة الدكتور عبد الكريم الخصاونة بأنه لا علاقة أو ارتباط لظاهرة دوران الخراف والحيوانات مؤخرا بالدين الإسلامي أو اقتراب الساعة وما إلى ذلك.

وبين المفتي لـ”الغد”، انه اجتمع مع بعض العلماء مؤخرا ولم يجدوا أي حديث نبوي له علاقة بهذه الظاهرة، وأن الموضوع مرتبط بالناحية الطبية والعلمية البيطرية.

يشار إلى أنه تم تداول فيديو لخراف في محافظة الكرك تمشي بشكل دائري، مما أثار فضول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب هذه الظاهرة، خصوصا بعد حدوثها في عدة دول ولأكثر من نوع حيوان.

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