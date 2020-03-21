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مفتي المملكة ينفي بطلان وقوع الطلاق أثناء الحظر

منذ ساعتين

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عمان- نفى مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة صحة ما ورد في رسالة يتناقلها البعض على لسانه بأن الطلاق خلال أيام حظر التجول يقع باطلا.
وبين سماحته لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، أن هذا الكلام غير صحيح، وأن مسائل الطلاق يعالجها المفتون عبر الهاتف للظرف المؤقت بصورة استثنائية للتسهيل على المواطنين، مؤكدا ضرورة مراجعة الدائرة بعد انتهاء هذا الظرف للحصول على فتوى مكتوبة.
وحذّر سماحته من تداول الشائعات ونشرها بين الناس عبر وسائل التواصل الحديثة، مبيّنًا أن نشر الشائعات هو عمل المنافقين، وهو من باب الكذب والافتراء، وهما من كبائر الذنوب ومساوئ العيوب، لقوله تعالى: (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ * وَأُولئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ).-(بترا)

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