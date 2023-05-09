مفتي عمان: آيات القرآن الكريم تبشر بزوال الاحتلال الإسرائيلي- (تغريدة)

واصل مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إشادته بالمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن آيات القرآن الكريم تبشر بـ”زوال المحتل”.

وفي منشور له على صفحته في تويتر، قال الخليلي إن “آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون”.

ودعا في بيانه “المحتلين” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى “أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وإلا فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله”.

ما تزال آيات الله تتوالى مُنذرةً الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون.

فعلى المحتلين أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وعلى الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قُدُما، فإن الله معهم. pic.twitter.com/saGVHaNXKw — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 8, 2023



وأضاف: “على الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم”.