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مفتي عمان: آيات القرآن الكريم تبشر بزوال الاحتلال الإسرائيلي- (تغريدة)

10:40 ص2023-05-09
مفتي سلطنة عمان
مفتي سلطنة عمان

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واصل مفتي سلطنة عُمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إشادته بالمقاومة الفلسطينية، مؤكداً أن آيات القرآن الكريم تبشر بـ”زوال المحتل”.

وفي منشور له على صفحته في تويتر، قال الخليلي إن “آيات الله لا زالت تتوالى مُنذرة الكيان المحتل بزواله عما قريب، مبشرة المقاومة الباسلة بأن الله على كل شيء قدير، وأن شأنه بين الكاف والنون”.

ودعا في بيانه “المحتلين” في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، إلى “أن يتعجلوا إنهاء الاحتلال، وإلا فإن العاقبة لا يعلمها إلا الله”.


وأضاف: “على الموالين لهم أن يفكروا في مآلهم، وعلى المجاهدين أن يمضوا قدماً، فإن الله معهم”.

10:40 ص2023-05-09
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