مفكرة مواعيد أحدها.. تحضيرات قبل زيارة الطبيب

عمان- وقتك مع طبيبتك النسائية محدود، لذا فهو ثمين. كما تود مريضات تكيس المبايض طرح الكثير من الأسئلة، لذا إليكن ما يجب أخذه في الزيارة الأولى للاستفادة القصوى من وقت زيارتكم.

مفكرة للمواعيد: جهزن مفكرة حتى تسجلن فيها مواعيد الجلسات القادمة. وأخبرن طبيبتكم إن كنتن زرتن أطباء من قبل بخصوص الحالة المرضية نفسها لتغنيكن عن إجراء فحوصات جديدة. مادة للمطالعة: احرصن على الوصول على الموعد المحدد، وأن يكون بحوزتكن كتاب أو مجلة لإلهائكن في حالة انشغال طبيبتكن في المستشفى أو انشغالها مع مريضة أخرى، حيث إن ليس جميع غرف الانتظار تحتوي على مواد للمطالعة. سجل الأعراض المرضية: أحضرن معكن إلى الموعد سجل بأعراضكن المرضية لأن طبيبتكن ستريد معرفة التفاصيل. فعلى سبيل المثال إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة، فإنه من الأفضل وجود مفكرة تظهر مواعيد آخر ثلاث دورات لأن الطبيبة ستستفسر عن مواعيد بدئها وانتهائها، لذا كوني مستعدة للإجابة عن أسئلتها.

من المهم للغاية تذكر وقت بدء ظهور أي أعراض مرضية إضافة إلى الأعراض المرتبطة بها كالشعور بالألم أو الغثيان أو الحمى. واشملوا سجلا خاصا بالأدوية التي تأخذونها في وقت زيارة الطبيبة أو أخذتموها سابقًا. قائمة أسئلة: اكتبن الأسئلة التي تريدن طرحها على الطبيبة ولا تشعرن بالإحراج من تدوين أجوبتها أو أخذ ملاحظات بتعليماتها. اطلبن كشفًا لتفهمن أكثر عن المشكلة التي تعانون منها، ويمكنكن قراءته في وقت لاحق.

يميل الأطباء إلى استخدام مصطلحات طبية لا يستطيع الإنسان العادي فهمها، لذلك إن استصعبتن فهم شيء اطلبن من طبيبتكن التحدث ببساطة أكثر. لا تغادرن العيادة حتى تتأكدن من فهم خطة العلاج التي وضعتها لكن الطبيبة. مثانة ممتلئة: اتركن مثانتكن ممتلئة عندما تزورن طبيبتكن النسائية مما يسهل إجراء اختبار الموجات فوق الصوتية ويجعلها أكثر دقة.

ما متلازمة تكيس المبايض؟

هي خلل في معدلات الاستروجين والبروجسترون في جسم المرأة. وهذا يؤدي إلى ظهور تكيس على المبيض (كتل حميدة) والذي قد يسبب مشاكل في دورة الحيض والخصوبة وغيرها.

الدكتورة ليان أوتي

استشارية النسائية والتوليد واختصاصية جراحة المنظار/ مجلة نكهات عائلية