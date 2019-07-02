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مفوضو “الطيران المدني” يؤدون اليمين القانونية

منذ 36 دقيقة

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عمّان– أدى مفوضو هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني اليمين القانونيّة اليوم الثلاثاء، أمام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم مفوضين في الهيئة. وحضر أداء القسم، وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني/ الرئيس التنفيذي الكابتن هيثم ميستو.

وأدى اليمين القانونية كل من: المهندس صالح عبدالله العموش مفوض سلامة وأمن الطيران المدني، والكابتن ذياب حسن أبو زيد مفوض ادارة خدمات ملاحة جوية وابتسام فرحان أبو السميد مفوض الشؤون الفنية والإدارية والمهندس منير عبدالكريم أسعد مفوض التنظيم الاقتصادي للنقل الجوي.
(بترا)

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