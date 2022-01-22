مفوضية اللاجئين تثير جدلاً بعد اقتطاعها نصف التبرعات التي جمعها “أبوفلة”

أثارت الأمم المتحدة جدلاً واسعاً وغضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها أن المبلغ الذي جمعه اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير “بأبي فلة”، سيذهب نصفه لجهود المنظمة وموظفيها.

وكتبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على “تويتر”، إن أبو فلة جميع مبلغ 11 مليون دولار لدعم مبادرة “لنجعل شتاءهم أدفأ”.

وأضافت: نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة”.

11 يوم من البث المتواصل نجح خلالها @AboFlah_1 في جمع

11 مليون دولار لدعم مبادرة "لنجعل شتاءهم أدفأ" نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة. 💙شكراً @GalaxyRacerDxb @MBRInitiatives ولكل المتبرعين والداعمين. pic.twitter.com/iDSLn0DF2h — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) January 20, 2022

ومنذ إعلان المنظمة، توالت الآف التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول آلية صرف المبلغ، إذ أعرب البعض عن انزعاجهم من النسبة الكبيرة (نصف المبلغ) التي ستقتطعها المفوضية لجهود الوصول للعائلات اللاجئة والتي تصل إلى 5.5 مليون دولار.

شكرآ #ابو_فلة نرجوا أن لا تصنع معروفا بأسماء الفقراء ليعود للصوص الذين يسرقون علنا بموافقة دولية #المفوضية_تسرق_اللاجئين — omar_Alqessar (@OmarothAlkessar) January 22, 2022

لما سيذهب نصب المبلغ فقط للأجئين! أين ستذهب باقي أموال المسلمين لا أعتقد أن بلاد المسلمين أصبحت خالية من الفقراء لنتصدق بالمال للأمم المتحدة الفقيرة . #ابو_فلة — R (@R20696709) January 22, 2022

كل واحد دعم #ابو_فله او نشره بمنشور ف هو مسؤؤل امام الله بيوم القيامه عن هاي السرقه والكل مشارك بيها

لايوجد اي ينص ديني يقول من تبرع بمبلغ فأن النصف يذهب الى المسؤول pic.twitter.com/4Ms5oAxJuV — ﻣﺣﻣد ياسٰين 'ﹺ (@45r8_) January 22, 2022

#ابو_فله لا ذنب له تم استغلاله لا اظن الهجوم عليه لشخصه مفيد يا اهلنا بالخليج خاصة بالكويت . — MJ (@MJLenaP) January 22, 2022

وفي ذات السياق، أصدرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، بياناً شرحت فيه عن مصير التبرعات التي نجح في جمعها اليوتيوبر حسن سليمان الشهير “بأبو فلة”، بعدما أثار إعلان سابق لها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحت عنوان “توضيح هام”، قالت المفوضية إن كامل التبرعات التي نجح أبوفلة في جمعها لصالح العائلات المحتاجة عبر حملة لنجعل شتاءهم أدفأ سيتم رصدها للاجئين والنازحين والمحتاجين.

وتابعت موضحة: “نصفها من خلال برامج المساعدات للمفوضية، والنصف الآخر من خلال شبكة بنوك الطعام الإقليمية”.

وأضافت: نصف هذا المبلغ سيخصص لدعم جهود المفوضية للوصول إلى العائلات اللاجئة والنازحة ومساعدتهم خلال الأشهر القادمة، الأمر الذي فسره البعض بأن نصف المبلغ سيذهب لإدارة المفوضية وموظفيها.

وكان “أبوفلة” قد بدأ البث المباشر مساء 7 يناير الجاري من غرفة زجاجية وسط مدينة دبي، متعهدا عدم الخروج منها حتى اكتمال المبلغ المطلوب والبالغ 10 ملايين دولار، تحقيقا لهدف المبادرة التي جرت في إطار شراكة بين جهات دولية بينها “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” و”شبكة بنوك الطعام الإقليمية”.

ونجح أبوفلة في جمع 11 مليون دولار، وذلك خلال 11 يوما من وجوده في الغرفة الزجاجية.

المصدر: وكالات