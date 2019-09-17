“مفوضية اللاجئين” تخصص 34.4 مليون دولار للسوريين والعراقيين في الشتاء

سماح بيبرس

عمان- كشفت مفوضية شؤون اللاجئين عن تخصيص 34.4 مليون دولار للاجئين السوريين والعراقيين في الأردن، وذلك خلال فصل الشتاء.

وأشارت المفوضية في خطة المساعدة الإقليمية لفصل الشتاء للمفوضية 2019-2020 إلى أنها ستقدم 29.4 مليون للاجئين السوريين، و5 ملايين للاجئين العراقيين، وذلك خلال الفترة الواقعة بين أيلول (سبتمبر) الحالي وحتى آذار (مارس) المقبل. وذكرت الخطة أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى حوالي 397.7 ألف سوري (96.2 ألف أسرة) في مخيمات اللاجئين وفي المناطق الحضرية، لتقديم مساعدات فصل الشتاء التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وجاء في الخطة أن هناك 113.7 ألف سوري سيتم دعمهم؛ أي حوالي (25.2 ألف أسرة) لمرة واحدة وكمساعدات نقدية شتوية لغاز التدفئة.

في المناطق الحضرية، حددت المفوضية 85 ألف أسرة محتاجة، وتخطط لمساعدة أكثر من 80 % من هؤلاء (71 ألف أسرة، 284 ألف فرد لمرة واحدة من خلال حزمة تغطي تكلفة جرات الغاز، لمدة 4 أشهر والبطانيات لكل فرد من أفراد الأسرة).

وسيتم توزيع المساعدات حسب حاجات الأسر المؤهلة للحصول على مساعدة نقدية شهرية منتظمة والعائلات المستهدفة هي العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، وسيكون هناك تدرج من العائلات الأكثر حاجة الى الأقل بحسب توفر التمويل اللازم.

وسيتم إعطاء الأولوية للأسر التي ترأسها نساء، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال الذين هم وحدهم أو غيرهم في خطر، وذوو الاحتياجات الطبية وكذلك الناجون من العنف أو التعذيب.

وأشارت الخطة الى اللاجئين من جنسيات أخرى ومنها العراقيون واليمنيون والصوماليون والسودانيون وغيرهم، وأكدت المفوضية التزامها بسياسة نهج اللاجئ الواحد وخطط لإشراك جميع الفئات الضعيفة من اللاجئين في مساعدة فصل الشتاء.

وأعلنت في فصل الشتاء المقبل، عن الحاجة إلى مساعدة 55 ألف لاجئ عراقي ولاجئ من جنسيات أخرى (17.5 ألف عائلة)، وقد تم تحديدها وفقا لمعايير الاختيار نفسها التي حددها السوريون.

ووفقا للخطة، سيتم الدفع على شكل توزيع نقدي لمرة واحدة من خلال التسهيلات النقدية المشتركة نظرا لأن الدعم الإنساني محدود وغالبية اللاجئين العراقيين وغير السوريين في حاجة خاصة إلى المساعدة الشتوية. وفي الخطة، خصصت الأمم المتحدة لفصل الشتاء 190 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستضيفة؛ حيث خصصت 3.2 مليون لمصر، و17.4 مليون دولار للعراق و29.4 مليون للأردن، و74.3 مليون دولار للبنان، و65.8 مليون دولار للاجئين داخل سورية.

أما اللاجئون العراقيون فقد تم تخصيص 32 مليون دولار موزعة على دول عدة منها 143 ألف دولار لمصر، و23.3 مليون للعراق، و5 ملايين للأردن، و1.7 مليون للبنان، و1.9 مليون لسورية.