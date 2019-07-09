مفوضية اللاجئين تمنح الدفاع المدني 600 وحده سكنية

عمان-الغد- وقع مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه ونائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة الأردنية الهاشمية السيدة كارولين اينِس شهادات منحة (600) وحدة سكنية والمقدمة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتوزيعها على مستودعات الإيواء والإغاثة في أقاليم الجنوب والوسط والشمال وذلك تقديراً لجهود المديرية العامة للدفاع المدني في الخدمات المقدمة للاجئين.

وأكد اللواء البزايعه أن جهاز الدفاع المدني يعمل على تجسيد توجيهات جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني أبن الحسين المعظم الداعية دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات الإنسانية لكل من يقيم على ثرى الوطن وحماية ممتلكاته من شتى المخاطر بتشاركية وتكاملية مع كافة المؤسسات والأجهزة الأمنية.

من جهتها أكدت السيدة اينِس أن جهاز الدفاع المدني الأردني يحظى بسمعه طيبه على مستوى العالم من خلال ما يقدمه من خدمات إنسانية وبدرجة عالية من الاحترافية لاسيما الدعم والمساندة للاجئين السوريين , مبديةً استعداد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم قدرات الدفاع المدني للارتقاء بأدائه بكافة مجالات العمل والاختصاص سيما في مجال تزويده بالآليات ومواد الإيواء والإغاثة.