“مفوضية اللاجئين” في الأردن “حزينة” لوفاة 5 سوريين بانفجار المفرق



عمان- الغد- قال مكتب مفوضية اللاجئين في الأردن، إن المفوضية ستقدم الدعم اللازم لعائلة سورية توفي 5 من أفرادها إثر انفجار بمدينة المفرق ظهر اليوم.

وأضافت المفوضية في بيان أنها “ستقدم الدعم اللازم لعائلة المتوفين وذويهم، وباتصال مباشر مع محافظ المفرق والسلطات الاردنية للوقوف على آخر مجريات التحقيق في هذه الحادثة”.

وأشارت في بيان إلى أنها تلقت ببالغ الحزن ما حدث في مدينة المفرق حين أنفجرت “قنبلة قديمة” “عندما كان أطفال من اللاجئين السورين يلعبون خارج منزلهم مما أدى إلى مقتل أربعة منهم ووالدتهم بشكلٍ مأساوي”.

وتابعت: “بعد كل الصعاب التي مرّ بها اللاجؤون لإعادة بناء حياتهم في الأردن لكن المحزن ان تنتهي حياة هؤولاء الاطفال بهذه الطريقة. قلوبنا مع ذويهم”.