مفوضية اللاجئين: 131 ألف لاجئ يستفيدون من برنامج التدخلات النقدية

سماح بيبرس

عمان– قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان “المساعدة النقدية متعددة الأغراض: تقرير رصد ما بعد التوزيع للعام 2019″، إن أكثر من 131 ألف لاجئ في الأردن يصنفون بالأكثر ضعفا يتلقون مساعدة نقدية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأموال تقدم ضمن برنامج “التدخلات القائمة على النقد (CBI)، وهو من أكثر الأدوات الإنسانية تأثيرا وابتكارا التي تستخدمها المفوضية للاستجابة لحاجات اللاجئين في الأردن.

وقال إن هذا الشكل من المساعدة النقدية متعددة الأغراض يمكن اللاجئين لاختيار كيفية استخدام مساعداتهم، وتوفير الكرامة والاختيار في الاستجابة الإنسانية، وكذلك دعم المجتمعات المضيفة.

وأشار الى أن أكثر من 131 ألف لاجئ الأكثر ضعفا في الأردن يتلقون مساعدة نقدية من المفوضية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما يجعلها من أكبر برامج النقد للمفوضية في العالم؛ حيث تغطي 17 % من اللاجئين المسجلين في الأردن، منهم 94 % سوريون و4 % عراقيون

و2 % من جنسيات أخرى (السودانية والصومالية واليمينية).

وأشار التقرير الى أن حوالي 131 ألف فرد (30 ألف أسرة) يستفيدون اليوم من برنامج التدخلات النقدية (CBI).

ويسعى برنامج (CBI) إلى تلبية احتياجات اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة في جميع أنحاء الأردن.

وذكر التقرير أن الغالبية العظمى من اللاجئين تتفق على أن الأموال التي يتلقاها المستفيدون تصرف على تلبية احتياجات البقاء من إيجارات المنازل، والغذاء والرعاية الصحية.

وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه التكاليف، خاصة الإيجارات، شهدت ارتفاعا في 2019 مقارنة بـ2018.

وألمح التقرير إلى “انخفاض في الأمن الغذائي” بين المستفيدين.

وبين أن 87 % من الأسر حاليا تزح تحت الديون وأن نصف هذه الأسر تتحمل ديونا أكثر من 400 دينار.

تم تقديم برنامج النقدية للمفوضية في الأردن في العام 2008 استجابة للاحتياجات العاجلة للاجئين العراقيين، وفي وقت لاحق في العام 2012 ليشمل اللاجئين السوريين.

ويتمثل المبدأ وراء برنامج المساعدة النقدية للمفوضية، إلى جانب تلبية الاحتياجات الأساسية مثل المأوى والغذاء والمياه/ الصرف الصحي، في الحد من قابلية أسر اللاجئين الأكثر عرضة للاستغلال ومخاطر الحماية الأخرى مثل عمالة الأطفال والتسول والإخلاء من المنازل، والزواج المبكر.

وكانت مفوضية شؤون اللاجئين أعلنت عن تخصيص 34.4 مليون دولار للاجئين السوريين والعراقيين في الأردن، وذلك خلال فصل الشتاء.

وأشارت المفوضية في خطة المساعدة الإقليمية لفصل الشتاء للمفوضية 2019 – 2020 إلى أنها ستقدم 29.4 مليون دولار للاجئين السوريين، و5 ملايين للاجئين العراقيين، وذلك خلال الفترة الواقعة بين أيلول (سبتمبر) الحالي وحتى آذار (مارس) المقبل.

وذكرت الخطة أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى حوالي 397.7 ألف سوري (96.2 ألف أسرة) في مخيمات اللاجئين وفي المناطق الحضرية، لتقديم مساعدات فصل الشتاء التي تبدأ في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.