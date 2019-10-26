مقابلات لتعيين 120 فنيا في شركة مناجم الفوسفات

العقبة – بدأت في موقع مجمع مناجم الفوسفات الصناعي جنوب مدينة العقبة اليوم السبت، إجراءات المقابلات لنحو 300 باحث عن عمل في عدد من التخصصات، لاختيار 120 فنيا من محافظات الجنوب للتدريب لثلاث سنوات تنتهي بالتشغيل في جميع مواقع الشركة والشركات الحليفة والتابعة لها.

وقال وزير العمل نضال فيصل البطاينة خلال افتتاح حملة التدريب لخريجي الدبلوم الذي اقيم في موقع مجمع الفوسفات: إن توقيع الاتفاقية بين الوزارة والشركة في شهر تموز الماضي يهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب.

وبين أن المرحلة القادمة هي مرحلة تشغيل، وليست توظيف، وآن الآوان لتعزيز ثقافة التشغيل لدى الشباب من خلال إيجاد بيئة عمل جاذبة ومستقرة في القطاع الخاص.

واشار إلى أن الوزارة توقع العديد من الاتفاقيات مع القطاع الخاص لتدريب الباحثين عن العمل على ان ينتهي التدريب بالتشغيل، مؤكدا ان التدريب والتمكين يعد استثمارا عالي القيمة للمتدربين لإكسابهم مهارات تؤهلهم لدخول سوق العمل وإعطائهم الفرصة لتحسين مستوى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والحصول على الخبرات التي لا يمكن اكتسابها إلا في بيئة العمل الحقيقية.

واكد البطاينة ان ملف البطالة من اهم الملفات للدولة، وان الوزارة اتخذت عدة اجراءات بهدف تنظيم سوق العمل من خلال اصدار تصاريح جديدة واغلاق 28 مهنة أمام غير الأردنيين من منطلق المسؤولية الحكومية للدولة في تشغيل ابنائها وفق امكانياتها.

وقال: إن الوزارة ستطلق خدمة وطن بحلتها الجديدة مطلع الشهر المقبل بطاقة استيعابية قوامها 6 آلاف شاب وشابة، وكلهم سيحصلون على فرص العمل بمجرد انتهاء التدريب.

وأشاد الوزير بدور الشركة في عملية تدريب وتشغيل الاردنيين، مثمنا قرار رئيس مجلس الإدارة برفع أعداد المتدربين من 120 إلى 200 فني خلال حفل الافتتاح.

واكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات أن هذه الخطوة من جانب الشركة تأتي ضمن استراتيجيتها في مجال المسؤولية الاجتماعية الهادفة للمساهمة في التخفيف والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة عبر وظائف مُستدامة للشباب تحقيقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشامل.

وثمن الذنيبات جهود الحكومة لدعم الشركة بمنحها رخصة للتنقيب في مناطق جديدة، مبينا أن قرار الحكومة سيسهم في دعم التوجه نحو مزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية التي ستسهم في توفير فرص العمل للشباب.

واكد استعداد الشركة للتعاون مع الوزارة في دعم البرامج التي تطرحها لتعزيز ريادة الأعمال وتأهيل الباحثين عن العمل وانجاح برامج التعليم المهني والتشغيل الوطني.

وبين الذنيبات ان الشركة تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي حيث تبرعت ببناء مدينة رياضية في منطقة عوجان بالرصيفة بقيمة مليون دينار وصيانة مدارس على مستوى المملكة بكلفة 250 الف دينار وانشاء وادامة 3 مصانع في محافظة معان بكلفة 400 الف دينار تدفع سنويا على مدى خمس سنوات بشرط ان توظف هذه المصانع 70 عاملا من ابناء المحافظة، اضافة إلى دعم الشركة للجمعيات والمؤسسات التطوعية الذي يزيد عن مليوني دينار .

واشار إلى ان الاتفاقية بين الشركة والوزارة تنص على تنفيذ برنامج لتدريب وتشغيل 120 فنيا أردنيا بتخصصات الكيمياء والميكانيك والكهرباء والتعدين والسلامة البيئية, بمؤهل علمي لتدريبهم في جميع مواقع الشركة، على أن يتم تسجيلهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال 45 يوما، ويلتحق المتدربون الذين أنهوا متطلبات التدريب بنجاح للعمل ضمن كادر الشركة ومنحهم راتبا مقداره 300 دينار شهريا، اضافة لحزمة من الامتيازات والحوافز.

كما تلتزم الوزارة بتزويد الشركة بقوائم الباحثين في التخصصات المطلوبة والمقيدين على النظام الوطني للتشغيل الإلكتروني سابقا(المنصة الوطنية للتشغيل) أو من خلال تنظيم المقابلات الوظيفية لحصر الباحثين عن العمل للشركة في التخصصات المطلوبة بشرط أن لا تزيد فترة تخرج الباحث المرشح للتدريب عن سبع سنوات. واعلن الذنيبات التزامه برفع أعداد المتدربين من 120 إلى 200 فني.

رئيس لجنة العمل النيابية النائب خالد الفناطسه، اشار إلى الدور الذي تقوم به الشركة في منطقة الجنوب من خلال تشغيل ابناء المنطقة وتحسين المستوى المعيشي لهم، مشيدا بإجراءات وزارة العمل وتعاونها مع الشركة في تشغيل الخريجين الجدد بمختلف التخصصات.

واشار إلى ان مبادرة التشغيل تركز على تدريب المتعطلين عن العمل، لافتا إلى انه تقدم حاليا حوالي 320 شابا بهدف التدريب، مثمنا قرار الشركة لرفع العدد إلى 200 منهم لتدريبهم مدة ثلاث سنوات، واحلالهم مستقبلا مكان الموظفين الذين يصلون إلى سن التقاعد أو الذين يتركون اعمالهم لأسباب اخرى. -(بترا)