مقابلة الملك بـ”دير شبيغل” ترسيخ للحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية

عبد الله توفيق كنعان *

إن حديث جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله في مجلة دير شبيغل(DER SPIEGEL) الالمانية، والمتضمن رفض جلالته الصريح لمخطط اسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال) ومساعيها نحو ضم أراض في الضفة الغربية والغور والتحذير من نتائج هذه الخطوة ومنها استمرار مسلسل الفوضى والتطرف والصراع الشامل الذي لن ينتهي، اضافة الى الصدام الكبير مع الأردن الرافض لها، والذي سوف يواجهها عبر العديد من الخيارات، ويأتي هذا الموقف الصلب لجلالته في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الاسرائيلية وبدعم ومساندة من إدارة الرئيس الأميركي ترامب التي تخلت عن الدور الذي تلعبه اميركا في وساطتها للسلام منذ عقود، هذا التغير جاء بتأثير مباشر من جماعة الضغط الصهيونية (ايباك) والجماعة الانجيلية المتصهينة من أجل تنفيذ مخطط اسرائيل التهويدي الاحلالي التوسعي والتمادي في سياستها العنصرية مستغلة انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا، والمدقق في مقابلة جلالته يجد أنها جاءت عبر نافذة اعلامية عالمية مشهورة هي مجلة دير شبيغل الالمانية الإخبارية الاسبوعية الأكثر انتشارا في أوروبا والتي تحظى بالكثير من المتابعة في كافة أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه فإن المتابع لخطابات ومقابلات جلالته يجد فيها الحرص على مخاطبة الرأي العام العالمي، وبصوت عربي يبرز الحقائق ويواجه الصوت الاعلامي المضلل الذي تنفث سمومه اسرائيل عبر ترسانتها الاعلامية التي تملكها في العالم، ان مقابلة جلالته شرحت بوضوح وشفافية جوانب القضية الفلسطينية خصوصاً للقيادات والدبلوماسية والمؤسسات التشريعية الأوروبية التي يقف أغلبها من ملف القضية الفلسطينية موقفاً عقلانياً قائماً على التمسك بمبدأ حل الدولتين، وقد تبلور هذا الموقف الأوروبي مجدداً بعد يوم واحد من مقابلة جلالته في بيان اجتماع الاتحاد الأوروبي الذي أكد أن حل الدولتين هو الطريق الوحيدة للتقدم في مسار السلام الصحيح المنشود، واعتبار خطة السلام الأميركية التي اقترحها الرئيس ترمب والتي تستند عليها اسرائيل مخالفة للمعايير الدولية، ليكون هذا الموقف نوعاً ما قد حرك الركود الدولي والصمت المقلق تجاه جرائم الاحتلال الاسرائيلي.

لقد عبر جلالته عن لسان وضمير كل عربي ومسلم وانسان حر محب للسلام في المنطقة والعالم، حيث انطلق في حواره من قيم العدالة المطلوبة المتمسكة بالشرعية الدولية التي يجب أن تسود العلاقات الدولية والتي بموجبها أقيمت أساساً المنظمات الشرعية والحقوقية العالمية ليعم الأمن والسلام لا الحرب والصراع، إلا أن المتتبع للسياسة التهويدية الاسرائيلية ومنذ إعلان قيام اسرائيل وحتى اليوم يجدها تتبنى الاستراتيجية الصهيونية وهي المرتكزة على قانون القوة وسيادة المصالح وشريعة الغاب والضرب بعرض الحائط بجميع القرارات والاتفاقيات الدولية، ومن المؤسف أن هذا السلوك الاسرائيلي المشين يلقى مساندة من الإدارة الأميركية الحالية، ومن المعلوم أن هذه السياسة الإسرائيلية في مسارها الحالي لن تفرز على المدى القريب والبعيد سوى مناخ التأزم والصراع الذي تصعب معه الحياة الآمنة التي وعدت بها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كذباً مجتمعها، والمطالع لحالة التذمر والرفض الكبيرة في صفوف الكتّاب والسياسيين والجنرالات الإسرائيليين وغيرهم من المؤثرين في الرأي العام داخل وخارج اسرائيل تجاه سياسة حكومة نتنياهو ومن يؤيدها من اليمين المتطرف، يستشعر القناعة التامة لديهم بأن المنطلق السياسي الديني والأسطوري المختلق الذي تتبعه اسرائيل والذي لايحترم حرية المعتقد وحق الغير بالحياة لا يمكن له أن يوفر الرفاهية والديمقراطية التي وعد بها قادة اسرائيل، خاصة في ظل سياسة التوسع والضم والتمدد العنصري والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني، وما يرافقها من واقع الاستمرار الاسرائيلي في الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني صاحب الحق والتاريخ، ونذكر اليمين الاسرائيلي بأن عدداً من الباحثين أشاروا أن فكرة الكيان الجامع لليهود متوفرة حتى اليوم في منطقة الحكم الذاتي اليهودية التي أسسها ستالين في جنوب شرق روسيا وتحديداً في أوبلاست المعروفة أكثر باسم عاصمتها بيروبيدجان، والتي يتوفر فيها وبحسب وجهة نظر الكثير من الاسرائيليين مقومات الاستقرار بعيداً عن حالة التخبط والتعقيد الناتجة عن ادارة نتنياهو وبيني غانتس واليمين المتطرف والذين لا يسعون أبداً للسلام .

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف صفاً واحداً خلف القيادة الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وترى في مقابلة جلالته استمراراً للدور الهاشمي والتضحيات التاريخية للقيادة الهاشمية ومن خلفها الشعب والجيش العربي الاردني المدافعة عن عروبة فلسطين والقدس، كذلك فإن هذه المقابلة دفعة معنوية لكل عربي ومسلم تزيد من عزيمته وثقته بأن الحقوق لن تضيع مهما طال الزمن ومهما بلغت اسرائيل من وحشية ومساندة لها من البعض، وفي نفس الوقت دعوة من جلالته لإيجاد برنامج عمل واستراتيجية وحدوية فلسطينية وعربية واسلامية وعالمية تعمل باتجاه احلال السلام واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة، وهي رسالة عالمية تضع المنظمات الشرعية والقوى السياسية العالمية المؤثرة أمام مسؤولياتهم، وتوجه البوصلة السياسية للحل الشامل والوحيد للقضية الفلسطينية والسبيل الكفيل بإحلال السلام في المنطقة وهو حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م بالتزامن مع التزام اسرائيل ووقفها لجميع مخططات التهويد والضم، والدعوة لحوار فوري بين جميع الأطراف المعنية دون تجاهل أو غياب أي طرف منها، وتوقف اسرائيل عن فكرة عزل أهلنا في فلسطين ضمن جغرافية ضيقة تفصلهم عن محيطهم العربي والاسلامي.

ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تقف خلف القيادة الهاشمية في دعوتها الأمة العربية والاسلامية إلى وحدة الصف والكلمة، بدلاً من حالة التفكك التي تراهن إسرائيل على استمرارها لتنفيذ مخططاتها، وهي حالة وان طالت ستنتهي باذن الله، وعلى أمتنا تكثيف دعمها للأهل في فلسطين وجوهرتها القدس لتعزيز رباطهم، كذلك ضرورة مساندة الأردن خط الدفاع الأول عن فلسطين وأمتنا أمام المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعاً، أن مضامين مقابلة جلالة الملك تؤكد للأهل في فلسطين والقدس أن مساجدها وكنائسها وأهلها في قلوبنا وعقولنا، ولابد أن تشرق عليها شمس الحرية ويرحل عنها المستعمر المحتل عاجلا أم آجلاً، فأنتم يا أهل فلسطين الأصل فالأرض أرضكم والهواء هوائكم والحق حقكم منذ الأزل وإلى الأبد، وسيبقى الأردن بقيادته الهاشمية الرائدة مدافعا ومناصرا ومساندا لإخواننا الصامدين الصابرين في فلسطين والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن.

*أمين عام اللجنة الملكية

لشؤون القدس