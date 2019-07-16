مقابلة الملك مع طالبات من “الأردنية” و”اليرموك” تبث غدا – فيديو

عمان-الغد- تبث غدا المقابلة الخاصة لجلالة الملك عبدالله الثاني مع طالبات من جامعتي اليرموك والأردنية، والتي تتضمن حديثاً ملكياً يروي خلاله جلالة الملك ذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

وبثت الجامعتان على صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو ترويجية للمقابلة كان أولها مقطعي فيديو يظهر فيهما جلالة الملك وهو يدخل إلى قاعة ليصافح ثلاث طالبات، قبل أن يجلس إليهن لإجراء المقابلة. ولا يتضمن المقطعان أي حديث لجلالته سوى كلمات بسيطة يشيد فيها الملك بأسئلة الطالبات قائلا “أسئلة ما شاء الله.. أوكي”.

وفي مقطع فيديو آخر يظهر فيه سؤال إحدى الطالبات لجلالته عن أكثر صفه تزعج الملك بالإنسان، و ماهي أكثر صفه يحبها جلالته بالانسان، ولم يكشف الفيديو عن إجابة جلالته والذي جاء في نهايته.. تابعوا قريبا بث المقابلة كامله!!.

وفي مقطعا من مقابلة الملك قال فيه ردا على سؤال: “ليش ما شاركت في الأولمبياد” ؟، “كنت كابتن لفريق المدرسة في ألعاب القوى وسباق 100 متر، وكنت بحب أمثل الأردن في الأولمبياد، لكن آخر سنة صار معي …”.

وظهر جلالته في فيديو آخر وهو يستذكر، علاقة الملك الحسين مع جده الملك عبدالله الأول وحفيده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.