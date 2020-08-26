مقابل هذا المبلغ ..هل تقضي يومين في الطبيعة بدون إنترنت؟

دبي- غالباً ما يشارك الأشخاص الصور للأنشطة اليومية وغير العادية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك يعني البقاء على اتصال بالإنترنت طوال الوقت.

ويؤدي ذلك إلى الإجهاد ووقت أقل للنشاط البدني، وفقاً لشركة “Satellite Internet”، وهي شركة توفر خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي تُستخدم بشكل أساسي في المناطق الريفية.

وأخذت الشركة، التي تتخذ من مدينة سالت ليك الأمريكية مقراً لها، على عاتقها توفير فترة راحة من التكنولوجيا لمقدم طلب محظوظ على هيئة وظيفة أحلام مدتها 48 ساعة.

خارج التغطية

ستعوض شركة “Satellite Internet” الفائز مقابل تكلفة استئجار عربة سكن متنقلة والطعام مبلغ ألف دولار كحد أقصى

سيتم مكافأة الفائز الذي تم اختياره عشوائياً مقابل الذهاب لتمضية 48 ساعة بدون استخدام أي وسيلة من وسائل التكنولوجيا.

وسيحصل الفائز على مبلغ 1000 دولار مقابل تجنب جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتسجيل الخروج من البريد الإلكتروني وتويتر.

ويشكل التحدي، أو المكافأة، في تمضية المدة داخل عربة سكن متنقلة ومحيطها في حديقة وطنية أمريكية. ولن يتم توفير عربة السكن المتنقلة، ولكن سيتم سداد تكلفة إيجار واحدة، بمبلغ ألف دولار كحد أقصى، منفصلة عن 1000 دولار لإكمال تجربة التخلص من السموم الرقمية.

ويقول الباحث في فريق العمل لدى الشركة، تيم تينشر، إنهم فعلوا شيئاً مشابهاً العام الماضي، إلا أن الفائز كان عليه البقاء في “حديقة شجرة جوشوا الوطنية”، ولم يكن لديه حرية الاختيار من بين المتنزهات الأمريكية.

ويوضح تينشر أنهم نحن يدركون أن البقاء على اتصال أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، إلا أن هذا لا يعني أننا ما زلنا عرضة لقضاء وقت طويل أمام الشاشة”.

وعلى الرغم من أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى العودة إلى الطبيعة، وتقدير الأماكن الرائعة في الهواء الطلق، إلا أن العاملين في “Satellite Internet” يقولون إنهم أردوا “إيجاد طريقة لمساعدة شخص ما على الابتعاد عن العالم والعودة إلى الانسجام مع الطبيعة”، إذ أن الذهاب في نزهة وإعلام جميع متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي بأنك أصبحت جزءاً من الطبيعة يعد مختلفاً تماماً عن الذهاب في نزهة وترك هاتفك النابض بالحياة الرقمية.

يمكن للفائز بتجربة التخلص من السموم الرقمي اختيار إحدى الحدائق الوطنية الأمريكية

ويجب أن يكون عمر المشارك 25 عاماً أو أكثر، وأن يكون لديه رخصة قيادة صالحة وأن يكون مؤهلاً للعمل في الولايات المتحدة. وسيتم اختيار الفائز في 23 سبتمبر/ أيلول المقبل،وستبقى مواعيد السفر متروكة لاختيار الفرد.

وسيتم السماح باستخدام التكنولوجيا من أجل الوصول إلى الوجهة، ويمكن اختيار أي حديقة أمريكية وطنية، ولكن بمجرد الوصول إلى موقع تخييم عربة سكن المتنقلة، سيتم حظر استعمال الهاتف والحاسوب وأي تقنيات أخرى اعتدت على استخدمها.

ومع ذلك، لا يتعين على الفائز أن يتحلى بالشجاعة ويخوض تجربة التخلص من السموم الرقمية وحده. إذ يقول تينشر إن لديهم حرية اصطحاب من يختارون.

وفي نهاية التجربة التي تبلغ مدتها 48 ساعة، ستوفر لك شركة “Satellite Internet” نقطة اتصال محمولة لمشاركة تجربة التخلص من السموم الرقمية عبر الإنترنت.CNN بالعربية