مقاتل روسي يقتحم الفنون المختلطة ويُصارع الدببة والكلاب الشرسة – فيديو

خالد العميري

عمان – يتطلع المقاتل الروسي مكسيم نوفوسيلوف بأن يكون رقما صعبا في لعبة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، عندما يواجه مواطنه دميتري سمولياكوف، ضمن نزالات دورة “فايت نايت غلوبال 94″، والتي ستقام يوم السبت المقبل في العاصمة الروسية “موسكو”.

نوفوسيلوف صاحب الـ (46) عاماً، يبلغ وزنه 130 كليوغراما، وقضى نحو 14 عاماًَ في السجن، بتهمة ارتكاب جريمة قتل تعود إلى العام 1993، وعاد مؤخرا إلى حلبات القتال، محققا 9 انتصارات في 11 نزالا فقط.

واللافت في الأمر، أن هذا المقاتل الروسي يُصارع الدببة والكلاب الشرسة، ويلعب مع الأسود، ويبدو أن بدايته تتشابه إلى حد كبير مع بداية المقاتل الداغستاني حبيب نورمحمدوف، الذي صارع دبا في طفولته، وبات اليوم بطل العالم في الوزن الخفيف بلعبة الفنون القتالية المختلطة.

ويُعد المقاتل الروسي، نشيطا على منصات التواصل الإجتماعي، حيث يقوم بنشر فيديوهات على حسابه في (إنستغرام) ويحظى بمتابعة نحو 220 ألف شخص، في محاولة منه لتوثيق امكانياته بالصوت والصورة، أملاً بأن يكون أحد أبطال هذه اللعبة، التي تنتشر بسرعة البرق، وتدر ملايين الدولارات على أبطالها.