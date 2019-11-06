مقاس الخصر مؤشر على خطر الإصابة بالخرف

قالت نتائج دراسة جديدة إن خطر الإصابة بالخرف في الكِبر يزداد بشكل واضح عندما يبلغ محيط الخصر لدى الرجل 90 سم والمرأة 85 سم. وتعتبر الدراسة التي أجراها فريق بحثي من الجامعة الكورية في سيول هي أول دراسة موسّعة تستكشف العلاقة بين الخرف والسُّمنة. وكانت دراسة سابقة نُشرت مطلع العام الحالي قد وجدت علاقة بين زيادة الدهون حول البطن وبين تقلّص حجم خلايا الدماغ.

وتمتاز الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها مجلة “أوبيسيتي” بحجم البيانات الصحية الكبير الذي اعتمدت عليه، فقد استندت إلى بيانات 872 ألف شخص أعمارهم فوق الـ 65.

ورصد الباحثون ارتباط علاقة الخطر بين زيادة الدهون حول البطن وبين الخرف من خلال مجموعة من الظروف الصحية التي ترتبط بالبدانة وتؤثر على خلايا الدماغ، مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وضعف صحة الكبد.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تفسر كيف يؤثر تزايد الدهون على وظائف الذاكرة، إلا أنها أكدت وجود صلة بين المشكلتين.-(24ae)