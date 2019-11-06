حياتناصحة وأسرة

مقاس الخصر مؤشر على خطر الإصابة بالخرف

منذ 28 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

قالت نتائج دراسة جديدة إن خطر الإصابة بالخرف في الكِبر يزداد بشكل واضح عندما يبلغ محيط الخصر لدى الرجل 90 سم والمرأة 85 سم. وتعتبر الدراسة التي أجراها فريق بحثي من الجامعة الكورية في سيول هي أول دراسة موسّعة تستكشف العلاقة بين الخرف والسُّمنة. وكانت دراسة سابقة نُشرت مطلع العام الحالي قد وجدت علاقة بين زيادة الدهون حول البطن وبين تقلّص حجم خلايا الدماغ.

وتمتاز الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها مجلة “أوبيسيتي” بحجم البيانات الصحية الكبير الذي اعتمدت عليه، فقد استندت إلى بيانات 872 ألف شخص أعمارهم فوق الـ 65.

ورصد الباحثون ارتباط علاقة الخطر بين زيادة الدهون حول البطن وبين الخرف من خلال مجموعة من الظروف الصحية التي ترتبط بالبدانة وتؤثر على خلايا الدماغ، مثل ارتفاع ضغط الدم والكولسترول، وضعف صحة الكبد.

وعلى الرغم من أن الدراسة لم تفسر كيف يؤثر تزايد الدهون على وظائف الذاكرة، إلا أنها أكدت وجود صلة بين المشكلتين.-(24ae)

مقالات ذات صلة

عقار لعلاج السكري قد يساعد في الإقلاع عن التدخين

منذ 30 دقيقة

لماذا توضع أزرار قميص الرجل على اليمين وأزرار بلوزة المرأة على اليسار؟

منذ 37 دقيقة

لزيادة درجة الذكاء العاطفي.. اتبع هذه الأساليب

منذ 12 ساعة

معيار الثقة بالنفس.. حينما يخضع لآراء الآخرين وتعليقاتهم

منذ 12 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock