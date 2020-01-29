“مقاولي الإنشاءات” يرفض “صفقة القرن”

عمان- الغد- اكد مجلس نقابة مقاولي الانشاءات الأردنيين رفضه لخطة السلام الأمريكية والتي أطلق عليها “صفقة القرن”.

وقال في بيان له “نؤكد على موقفنا الثابت والرافض لها ولن نقبل بديلا عن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولن نقبل بديلا عن فلسطين لتكون دولة كاملة السيادة ولن نقبل المساس بحق العودة وعودة اللاجئين معلنين التفافنا حول قيادتنا الهاشميه وشعبنا العربي الحر من المحيط الى الخليج”.

وقال البيان.. وبذات الوقت سنقاومها مع احرار العالم الرافضين للغطرسه والاستبداد بكل الاشكال ليتم اسقاطها كما تم اسقاط كل المؤمرات السابقه ولن نقبل احكام سيطرة قوة الاحتلال الغاصب على ارض فلسطين الطهور ، لنؤكد مرة اخرى التفافنا خلف قيادتنا الهاشمية وارتهان سواعدنا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وحقنا الشرعي والديني في الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية ودعم صمود الأهل والأشقاء في فلسطين ووحدة صفها ونعلنها بلا محاباة ان هذه الصفقة هي جزء من مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية ولا تعبر عن الضمير الأردني العربي ولا نقبل بها وسط الانحياز الكبير الذي بات جليا من قبل الادارة الامريكية لصالح الكيان المحتل الذي سيغرق المنطقه برمتها في بحر من الدماء. ختاما نقول ستبقى القدس عاصمة فلسطين وسيعود اللاجئون وسيكسر الشعب العربي الفلسطيني هذه المعادلة الظالمه التي تعدت كل الخطوط الحمراء.