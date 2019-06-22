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مقاول يتسبب بقطع المياه عن مناطق في إربد والمفرق وعجلون

منذ ساعتين

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إربد-الغد- أعلنت شركة مياه اليرموك أن أحد المقاولين العاملين بتوسعة طريق في منطقة روضة الاميرة بسمة / البادية وأثناء تنفيذ الأعمال لتوسعة الطريق تعرض لأحد أهم الخطوط الناقلة للمياه من مجموعة من الآبار والمزودة لمحافظات اربد والمفرق وعجلون بطاقة 700 م3/ساعة مما سيؤدي إلى اختلالات كبيرة لتزويد مناطق الدور.
من جهتها، تقوم الفرق الفنية المختصة لدى مياه اليرموك بالعمل مع المقاول حاليا لمعالجة الخط وإعادة إصلاحه على نفقة المقاول داعية الجميع إلى تفهم مثل هذه الظروف الخارجة عن إرادة الشركة وستعمل على محاولة تلافي أن يكون له تأثيرات كبيرة على تزويد المناطق.

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