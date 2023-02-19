مقتدى الصدر يدعو لعدم عرض مسلسل “معاوية”

رأى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ضرورة التراجع عن بث مسلسل درامي يخص “معاوية بن أبي سفيان”.

واعتبر الصدر في تغريدة على “تويتر” أدناه نصها، أن “بث مثل هذه المسلسلات مخالف للسياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها السعودية”.

وفي إطار درامي تاريخي، يتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء.