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مقترح جديد من “التربية” لنقابة المعلمين بهدف إنهاء الإضراب

منذ 22 دقيقة
وفد من "التربية" يجتمع مع "المعلمين"

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عمان- أكد مصدر مطلع ان هناك مقترحا جديدا تم عرضه من قبل وفد وزارة التربية والتعليم الذي يعقد اجتماعا في نقابة المعلمين الآن، تضمن طرح أرقام جديدة على نسب العلاوات في نظام الرتب على ان يشمل جميع المعلمين.
وتضمن وفد الوزارة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة ومدير إدارة البعثات محمد الدعجة ومدير إدارة النشاطات التربوية زيد أبو زيد.
وقال الناطق الإعلامي لنقابة المعلمين نور الدين نديم ان وفد الوزارة تواصل مع مدراء التربية المعنيون من أجل اصدار قرار يقضي بإلغاء نقل معلمات في لواء ماركا اعتبارا من غد الخميس.

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