مقترح كأس الأردن للسيدات ينتظر الموافقة النهائية

مهند جويلس – كشف مصدر رسمي في اتحاد الكرة، عن تقديم مقترح من أجل خوض منافسات بطولة كأس الأردن للسيدات، والتي من المقرر أن تقام من 5 إلى 15 من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بانتظار موافقة الأمانة العامة للاتحاد من أجل تطبيق المقترح.

وبين المصدر لـ “الغد”، أن الاتحاد سيعتمد الفرق المشاركة في دوري المحترفات وعددها 5، وهي الأهلي، الاتحاد، الأرثوذكسي، النصر والاستقلال، إلى جانب بطل دوري الدرجة الأولى، وهو فريق عمان اف سي المتوج مؤخرا بلقب “الأولى”، الذي ضمن من خلاله التأهل إلى دوري المحترفات الموسم المقبل.

وستقام البطولة فور انتهاء دوري المحترفات المقرر إسدال الستار عنه نهاية الشهر الحالي، على أن تكون هذه البطولة الأخيرة ضمن أجندة اتحاد الكرة للموسم 2022.

وفور موافقة الأمانة العامة للاتحاد على المقترح، وإبلاغه للأندية المذكورة أعلاه، فإنه سيتم عمل قرعة مفتوحة للفرق الست المشاركة، بحيث يتم توزيعهم على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 فرق، على أن يتأهل فريق من كل مجموعة بشكل تلقائي للدور نصف النهائي، حسب القرعة، ليواجه الفريق الفائز من المواجهة التي ستجمع الفريقين اللذين وضعتهما القرعة وجها لوجه ضمن الجولة الأولى.

وسيتأهل الفائز من كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا، إلى جانب إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، لزيادة عدد المباريات في البطولة، ومنح الفريق صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية، بانتظار الكشف عن القيمة المالية للفرق التي تحتل المراكز الأولى بهذه المسابقة.

وتعد بطولة كأس الأردن المقبلة النسخة الثانية بعد إطلاق مسمى “المحترفات” على مسابقات الكرة النسوية، حيث أقيمت النسخة الأولى في العام 2019، وتوج باللقب وقتها فريق شباب الأردن على حساب عمان، فيما لم تقم البطولة في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.

وتعد بطولة الكأس، الثانية من حيث الأهمية بالنسبة لبطولات المحترفات، فيما لم لا يعتمد الاتحاد إجراء مباراة كأس السوبر، والتي تجمع عادة حامل لقب بطولة الدوري، والمتوج بلقب الكأس، ومن المتوقع أن تقام هذه المباراة ابتداء من العام 2024، بحسب مخططات الاتحاد والدائرة النسوية، من أجل توسيع قاعدة اللعبة وزيادة عدد المباريات والبطولات الرسمية بها.

وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن تنطلق بطولات الكرة النسوية خلال شهر نيسان (أبريل) من العام المقبل، وذلك بعد تغيير الأجندة في اتحاد الكرة.