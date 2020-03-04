مقترح لتحويل جزء من “جرش الصناعية” لاستخدام تجاري وتكنولوجي

طارق الدعجة

عمان- اقترحت لجنة حكومية متخصصة بتحويل جزء من مدينة جرش الصناعية إلى منطقة تجارية وأخرى لاستعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة وفق ما قال مصدر حكومي مطلع.

وبين المصدر أن اللجنة المختصة التي تضم في عضويتها هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين والمدن الصناعية وبلدية جرش سترفع قريبا هذا المقترح بعد أن تم التوافق عليه إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسة هذا الملف واتخاذ القرار المناسب.

وأشار المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لـ”الغد” ان هنالك نقاشا وجدلا واسعا حاليا حول الجهة التي ستتحمل كلف تطوير الجزء المتعلق بالمنطقتين التجارية وتكنولوجيا المعلومات والريادة خصوصا وان هنالك كلف تطوير ودفع تعويض استملاك أراضي.

وأوضح المصدر أن حسم الجدل سيكون قريبا اما من خلال تنفيذ كامل المشروع من قبل شركة المدن الصناعية الأمر الذي سيحمل الشركة كلفا واعباء مالية كبيرة أو من خلال تخفيص الحكومة مبلغ لتنفيذ وتطوير الجزء المتعلق بالمنطقتين اللتين ستخصص احدهمها للتجارة والاخرى لتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح المصدر أن اجتماعا عقد مطلع الأسبوع الحالي بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ورئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني ورئيس مجلس إدارة المدن الصناعية لؤي سحويل والمدير التنفيذي للشركة عمر جويعد وتم مناقشة الملف.

ولفت المصدر إلى أن شركة المدن الصناعية قدمت دراسة سابقة إلى مجلس الوزراء عن واقع وطبيعة التحديات التي تواجه الاستمرار في إقامة مدينة صناعية بالمنطقة ضرروة تحويلها بالكامل لمشروع تنموي.

يشار إلى أن المطالبة بتحويل المدينة الصناعية إلى مشروع تنموي تعود إلى أسباب عدة، أهمها أن الموقع غير مناسب من حيث طبوغرافية المنطقة، وصعوبة إيصال الخدمات الخارجية واللوجستية اللازمة للصناعة من الكهرباء والماء، الأمر الذي يزيد من ارتفاع تكاليف التطوير، عدا عن صغر المساحة وارتفاع كلف استملاك الأراضي.

كما أن البعد البيئي ووجود المدينة الصناعية ضمن منطقة زراعية، ومخاوف من وجود تأثيرات سلبية عليها، تعد أيضا من أسباب المطالبة بتحويلها إلى مشروع تنموي.

وبحسب المخطط الشمولي لمنطقة جرش الصناعية، فإن المساحة الإجمالية للمدينة (208) دونمات، وسيتم تطوير المدينة على مرحلة واحدة، وقد تم البدء بتنفيذ البنية التحتية للمدينة العام 2016، وما تزال الأعمال الإنشائية الأخرى قيد التنفيذ، علما بأن تكاليف عطاء البنية التحيتة تبلغ 5 ملايين دينار، بدون أن تشمل كلف ايصال الخدمات الأساسية للمدينة.

وكان يفترض أن تكون هذه المدينة مخصصة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات صناعية مختلفة؛ أهمها الصناعات الدوائية والصناعات الطبية الخفيفة وتدوير الورق.

ويبلغ عدد المدن الصناعية حاليا بالمملكة، بما في ذلك مدينة جرش الصناعية، نحو (10) مدن صناعية، موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية، والمفرق، والطفيلة، والسلط، ومادبا.