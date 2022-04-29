مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب سلفيت (فيديو)

أعلنت مصادر طبية إسرائيلية فجر اليوم السبت، عن مقتل حارس أمن إسرائيلي في عملية اطلاق نار على المدخل الغربي لمستوطنة “ارئيل” قرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة فقد أقدم فلسطينيان على اطلاق النار عبر مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية صفراء صوب حارس أمن على المدخل الغربي للمستوطنة فأصيب بعدة رصاصات وبعدها أقدم أحد المهاجمين على طعنه فقتل في المكان.

في حين تشير التقديرات العسكرية الاسرائيلية الى ان المهاجمين انسحبوا تجاه مدينة سلفيت القريبة حيث تقوم قوات معززة من الجيش بتمشيط المنطقة.

كما تم الاعلان عن إصابة حارس أمن آخر كان برفقة الحارس القتيل بالصدمة ونقل للمستشفى. (وكالات)



