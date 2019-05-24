مقتل إمام وأحد المصلين بانفجار داخل مسجد في كابول

كابول- قتل إمام معروف وأحد المصلين الجمعة بانفجار قنبلة في مسجد في كابول، وأصيب 16 آخرون، بحسب ما أعلنت السلطات الافغانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي في بيان “وقع انفجار في مسجد التقوى (بالضاحية الشرقية من كابول) قرابة الساعة 13,20 (08,50 ت غ)”.

وأضاف أن إمام المسجد سميع الله ريحان، وهو سني معروف بسبب ظهوره التلفزيوني في برامج دينية، قتل في الانفجار، إضافة الى أحد المصلين.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامرز الحصيلة مشيرا الى أن “المتفجرات كانت مخفية في المسجد” وموضحا “لم يكن اعتداء انتحاريا”.

وندد الرئيس الافغاني أشرف غني في بيان ب “الاعتداء الارهابي”.

وقال “إن الارهابيين يبررون جرائمهم وتفسيرهم الخاطىء للقيم الدينية بإسكات صوت عالم (دين) شجاع ووطني”.

وعلى صفحة الإمام على موقع فيسبوك، صور له الى جانب قوات الامن الافغانية ما قد يشير الى معارضته لطالبان.

ويتعاظم الاقبال على المساجد في البلدان المسلمة في شهر رمضان الذي انقضى أكثر من نصفه.

وفي الاعوام الاخيرة، تعرضت مساجد شيعية عدة لاقلية الهزارة لهجمات شنها متطرفون سنة ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية.

ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن.-(ا ف ب)