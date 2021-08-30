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مقتل القناص الإسرائيلي الذي أصيب عند حدود غزة متأثرا بجراحه (فيديو)

منذ ساعة واحدة
مقتل القنّاص الإسرائيلي الذي أُصيب عند حدود غزة متأثرا بجراحه

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القدس – أعلنت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، عن وفاة الجندي الذي أُصيب قبل 9 أيام عند حدود قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية، إن بارئيل شموئيلي (21 عاما)، توفي متأثرا بجروح بالغة أُصيب بها.

وكانت مشاهد مصورة قد أظهرت فلسطينيا وهو يطلق النار من مسدسه على الجندي، عبر ثغرة في الجدار الإسمنتي المحيط بقطاع غزة، أثناء قنصه متظاهرين فلسطينيين.

وكان الفلسطينيون يتظاهرون في الذكرى السنوية الـ 52 لإحراق المسجد الأقصى.

وأصيب 41 متظاهرا فلسطينيا، برصاص القناصة الاحتلال، في ذلك اليوم، وتوفي اثنان منهما في وقت لاحق، (بينهما طفل) متأثرين بجراحهما.

وآنذاك، وردا على إصابة القناص، شنت مقاتلات الاحتلال، غارات على مواقع تتبع لحركة حماس، ردا على إصابة “شموئيلي”. (الأناضول)

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