مقتل ثلاثة عناصر من قوات الأمم المتحدة في انفجار لغم شمال مالي

باماكو-قتل ثلاثة عناصر من قوات الأمم المتحدة واصيب ثلاثة اخرون صباح الأحد حين انفجرت قنبلة مزروعة على جانب الطريق بعربتهم العسكرية، في اخر احداث عنف في البلد الذي يمزقه العنف في غرب افريقيا.

قال مسؤول بالامم المتحدة متمركز في المنطقة إنّ قوات حفظ السلام التشادية كانت في دورية روتينية في بلدة اغويلهوك في شمال البلاد.

وأضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه “هناك ثلاثة قتلى وثلاثة اصابات خطيرة”.

وأكد أوليفييه سالغادو المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي حصيلة الضحايا لوكالة فرانس برس، مضيفا أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة. وتنشر الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام تعرف باسم “مينوسما” تضم 13 ألف جندي من عدة دول وهي منتشرة في أنحاء البلاد ذات المساحات الصحراوية الشاسعة.

وتواجه مالي منذ 2012 تمردا متعدد الاشكال وتشهد عنفا أهليا أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح عشرات الآلاف.

وبدأت اعمال العنف في شمال البلاد لكنها امتدت إلى وسطها وبوركينا فاسو والنيجر، رغم نشر قوات فرنسية واخرى أممية.

ويعد زرع قنابل على جانب الطرق تكتيكا مفضلا لدى الجهاديين الناشطين في منطقة الساحل، وهي تقتل وتشوه عشرات الضحايا سنويا في مالي.