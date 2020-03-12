مقتل جنديين أمريكيين وثالث بريطاني في هجوم شمالي العراق

بغداد- قتل 3 جنود، أمريكيان وبريطاني، ليل الأربعاء، في هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي، شمالي العراق، وهو قاعدة عسكرية تستضيف قوات تابعة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، قرب العاصمة بغداد.

وتتهم واشنطن كتائب “حزب الله” العراقي، التي تتلقى التمويل والتدريب من طهران، بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وهددت الكتائب باستهداف الجنود الأمريكيين عقب مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال بيان صادر عن التحالف الدولي، إن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود على الأقل “أمريكيان وبريطاني”، وإصابة 12 آخرين بجروح.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مايلس بي كاجينس، متحدث باسم الجيش الأمريكي، على “تويتر” إنّ “15 صاروخا صغيرا سقطوا على معسكر التاجي”، دون مزيد من التفاصيل.

وتزايدت وتيرة الهجمات على منشآت أمريكية في العراق عقب مقتل سليماني والقيادي في “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة داعش الإرهابي.

بدورها أدانت رئاسة الجمهورية العراقية الهجوم، وقالت في بيان إنها ”تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات لعدد من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية“.

وأضاف البيان ”إن هذا الاعتداء يعد استهدافا للعراق وأمنه“، وأكدت الرئاسة ”على ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته وتعقب العناصر المسؤولة عنه“.-(وكالات)