مقتل جنديين تركيين في قصف لمقاتلين أكراد شمالي سورية



اسطنبول -أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين الثلاثاء جرّاء قصف مدفعي للمقاتلين الأكراد من منطقة منبج السورية، غداة اشتباكات وقعت في هذه المنطقة بين القوات التركية والمقاتلين الأكراد.

وقتل الجنديان “إثر قصف مدفعي نفذه الإرهابيون من منطقة منبج” وفق الوزارة.

وأضافت أن سبعة جنود كانوا قد أصيبوا بجروح في القصف.

ولم يحدد البيان الموقع الذي قتل فيه الجنديان، لكنه أفاد أن الجيش التركي رد على مصدر النيران وقتل 15 “إرهابيًا” على الأقل.

وقتل ستة جنود أتراك منذ انطلاق العملية العسكرية التركية في شمال سوريا الأربعاء.

ودخل الجيش السوري مدينة منبج في إطار اتفاق بين دمشق والأكراد في نهاية الاسبوع الماضي لصد الهجوم التركي.

وتخوض القوات التركية وفصائل سورية موالية لها عملية في سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين تصفهم أنقرة بـ”الإرهابيين” رغم الدور الاساسي الذي لعبوه بدعم من الغرب في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

من جهة ثانية قتل مدنيان وأصيب 12 بجروح عند بلدة كيزيلتيب (تل أرمن) الحدودية في محافظة ماردين الثلاثاء، وفق ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول.

وتعرضت البلدات الحدودية التركية لقصف مدفعي عنيف من مواقع المقاتلين الأكراد في سوريا أسفر عن مقتل 20 مدنيًا منذ بدء العملية بينما هرب الآلاف من المناطق الحدودية. (أ ف ب)