مقتل جندي إسرائيلي بنيران زميله قرب طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي مقتل الجندي الذي أصيب مساء الإثنين، بنيران صديقة، على الجدار العازل، قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق العسكري باسم الجيش إن الجندي تعرض لنيران أحد رفاقه داخل نقطة عسكرية قريبة من طولكرم عن طريق الخطأ”.

وتراجع الاحتلال عن روايته بأن الحادثة جراء عملية إطلاق نار من سيارة يستقلها فلسطينيون تجاه قوة للجيش في طولكرم.

وأضاف الناطق “أنه في البداية تم الحديث عن عملية فلسطينية وجرى استنفار القوات بحثاً عن المهاجمين ليتبين سريعاً بأنها نيران صديقة”.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”: إن “أحد الجنود ابتعد عن الموقع العسكري وبعدها عاد إليه وأطلق النار تجاه أحد الجنود في المكان معتقداً بأنه مسلح فلسطيني حيث أصابه في صدره وقدمه ووصفت إصابته ببالغة الخطورة ونقل إلى المستشفى ليعلن عن مقتله لاحقاً”.

في حين وصل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال إلى مكان الحادث واطلع على التحقيقات الأولية، ووصف الحادث بالتراجيدي، بينما من المتوقع وصول قائد الأركان أفيف كوخافي إلى مكان الحدث صباح اليوم الثلاثاء.

ويأتي الحادث في ظل حالة التأهب القصوى في صفوف جيش الاحتلال بالضفة الغربية، بعد يومين من عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة أصيب على إثرها ثمانية مستوطنين بينهم 2 بحال الخطر.

وارتفعت وتيرة أعمال المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري بشكل ملحوظ، خاصة عمليات إطلاق النار، حيث سجلت عشرات العمليات التي اعترف بها الاحتلال.-(صفا)