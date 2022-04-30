مقتل حارس أمن “إسرائيلي” في إطلاق نار بمستوطنة “أرئيل” شمالي الضفة الغربية -(فيديو)

قُتل حارس أمن إسرائيلي، الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة “أرييل” شمالي الضفة الغربية، بحسب إعلام عبري.

وذكرت قناة “كان” الرسمية، أن “حارس أمن قتل برصاص مجهولين عند مدخل مستوطنة “أرييل” (قرب مدينة سلفيت) شمالي الضفة الغربية”.

وقالت القناة، إن “هناك اشتباها بوجود عملية على خلفية قومية”.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: “مشتبه فيهما كانا يستقلان سيارة إلى مدخل مدينة أرييل، وأطلقا النار على حارس الأمن في نقطة الحراسة ومن ثم لاذا بالفرار”.

وأضاف البيان: “بدأت قوات جيش الدفاع والشاباك بملاحقة المشتبه فيهما إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة واغلاق طرقات في المنطقة”.

ولم يؤكد أو ينفي الجيش الإسرائيلي مقتل حارس الأمن.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، أن مقاومين مسلحين اثنين، يحملان بندقية من نوع (كارلو)، نفذا عملية إطلاق النار تجاه حارس مستوطنة (أرئيل) مما أدى إلى مقتله، ومن ثم انسحبا من المكان، وفقاً لمواقع إعلامية فلسطينية.

ومن جانبها، باركت فصائل فلسطينية في غزة عملية إطلاق نار في الضفة الغربية مساء الجمعة، أدت إلى مقتل حارس أمن إسرائيلي.

واعتبرت الفصائل في بيانات منفصلة لها عملية إطلاق النار التي وقعت قرب مستوطنة “أرئيل” المقامة في سلفيت بمثابة “رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في المسجد الأقصى”.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “المقاومة مستمرة ما بقي الاحتلال على أرضنا، وسيبقى رجالها الأبطال، وبنادقهم سداً منيعاً يحمي الأرض ويحرس الأقصى والمقدسات من جرائم الاحتلال ومستوطنيه”.

ومؤخرا، شن فلسطينيون هجمات على إسرائيل، أسفرت عن مقتل 13 شخصا، كان آخرها في 7 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أطلق فلسطيني النار في مدينة تل أبيب ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة 9 آخرين قبل أن يتم قتله بعد الحادث بساعات.



(وكالات)