مقتل رئيس الأركان التايواني في تحطم مروحية

تايبيه- قتل رئيس أركان الجيش التايواني وسبعة ضباط كبار آخرين في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية الخميس، وفق وزارة الدفاع، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.

ولقي رئيس الأركان الجنرال شين يي-مينغ حتفه بعد تحطم المروحية وهي من طراز بلاك هوك يو-إتش-60 إم في منطقة جبلية قرب تايبيه، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع شيه شون-وين، فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص.

وكان شين (62 عاما) وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في مهمة روتينية لتفقد جنود في مقاطعة ييلان (شمال شرق) بمناسبة قرب حلول عيد السنة القمرية.

وقال قائد القوات الجوية هسيونغ هو-شي للصحافيين “نجا خمسة بينما قتل 8 من زملائنا الذين كانوا على متن المروحية. نشعر جميعاً بحزن كبير…ونقدّم تعازينا لعائلاتهم”.

وأعلن مكتب الرئيسة تساي إينغ وين أنها ستلغي أنشطة حملتها الانتخابية لثلاثة أيام اثر الحادثة.

وذكر بيان صادر عن مكتب تساي أن “الرئيسة تساي، كقائدة عامة، مع فريق مكتبها، سوف يركزون على عمليات الإغاثة والبحث بتوضيح أسباب الحادث”.-(أ ف ب)