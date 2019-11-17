مقتل شاب إثر مشاجرة بين مشجعي جمعية سلا والجيش الملكي

الرباط – لقي شاب مصرعه متأثرا بجراحه إثر مشاجرة بالحجارة بين جماهير الغريمين جمعية سلا والجيش الملكي، وذلك حسبما كشفت الشرطة المغربية في بيان رسمي.

وألقت شرطة مدينة سلا القبض على 10 شباب، من بينهم 6 قاصرين، بسبب الاشتباه في تورطهم في اعتداء أفضى إلى موت.

ولم تحدث المواجهات بين جماهير الفريقين بمناسبة إقامة المباراة بينهما، حيث أنها لم تلعب بعد، وحتى لم يكن مقررا إقامتها، ولهذا من المفترض أن جماهير الفريقين تواعدت فيما بينهما بحثا عن هذه المعركة.

ووقعت الاشتباكات بالحجارة مساء الجمعة في حي الرحمة بمدينة سلا، وأسفرت عن مقتل أحد مشجعي فريق الجيش الملكي المنتمي لمدينة الرباط.

يذكر أن المواجهات العنيفة بين جماهير روابط الأندية في البلد العربي باتت معتادة في مختلف المدن خلال السنوات الأخيرة سواء قبل المباريات أو بعدها، إلا أن هذه الحادثة خرجت تماما عن نطاق المنافسة الرياضية المعتادة بين الأندية. (إفي)