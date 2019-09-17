مقتل شاب بالأغوار الشمالية.. وحرق منازل ومركبات على خلفية الجريمة

علا عبداللطيف

الأغوار الشمالية- قتل شاب في العشرينات من العمر ليل الاثنين/ الثلاثاء، في منطقة المنشية بالأغوار الشمالية إثر إصابته بعيار ناري في منطقة الصدر.

وقال مصدر أمني لـ”الغد” إنه تم إسعاف الشاب إلى مستشفى معاذ بن جبل في الشونة الشمالية إلا أنه وصل متوفياً، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق بالحادثة.

وفي وقت لاحق أقدم ذوو الشاب المتوفى على حرق 5 منازل ومركبتين في المنطقة وعملت كوادر الدفاع المدني على إطفاء الحرائق.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تقوم بتفريق تجمعات لعدد من الشبان في المنطقة، وباشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الجريمة.