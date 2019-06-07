مقتل شاب طعنا في إربد

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ الى مديرية شرطة محافظة اربد فجر اليوم بوجود جثة لشخص داخل احدى المدارس في مدينة اربد حيث تم التحرك للمكان وبالكشف على الجثة تبين انها تعود لشخص يبلغ 19 عاما من العمر تعرض للطعن في انحاء متفرقة من جسده وبوشرت التحقيقات.

وأضاف أن التحقيقات في الجريمة قادت لتحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة وهو شخص من جنسية عربية.

وأشار الناطق الاعلامي إلى أن المشتبه به قام بتسليم نفسه للمركز الامني المختص وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بطعن المغدور بواسطة اداة حادة كانت بحوزته اثر خلاف حصل بينهما، وجرى ضبط الاداة الحادة المستخدمة بالقرب من مسرح الجريمة وما زال التحقيق جار.