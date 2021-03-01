مقتل شاب في العقبة والأمن يقبض على الجاني

عمان- الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد فجر اليوم بلاغ لغرفة عمليات مديرية شرطة العقبة بوجود جثة لشاب عشريني تعرض للطعن بواسطة أداة حادة أدت إلى وفاته.

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي وتولى فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة العقبة التحقيق في القضية حيث تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من تحديد هوية المشتبه به بارتكاب الجريمة وأُلقي القبض عليه واعترف بالتحقيق معه قيامه بطعن المغدور بأداة حادة إثر خلافات بينهما وجرى توديعه للمدعي العام الذي قرر توقيفه 15 يوماً في احد مراكز الإصلاح والتأهيل عن جرم القتل القصد.