مقتل شرطي في هجوم قرب مبنى الكونغرس الأميركي

واشنطن- أعلنت رئيسة شرطة الكابيتول يوغاناندا بيتمان أنّ شرطيا قتل في الهجوم الجديد على مبنى الكابيتول الجمعة.

وقالت في مؤتمر صحافي إنّ “المشتبه به صدم اثنين من عناصرنا بسيارته” قبل اصطدامه بحاجز.

وأوضحت أنّه “إثر ذلك، نزل من السيارة وبيده سكين” و”بدأ في السير باتجاه عناصر شرطة الكابيتول”، وبعد ذلك “أطلقوا النار” عليه.

وقالت إنّ أحد العنصرين المصابين “توفي” متأثراً بجروحه.

بدوره، أعلن قائد شرطة مقاطعة كولومبيا روبرت كونتي “لا يبدو أن الأمر يتعلق بالارهاب”.

خضع الكابيتول لحماية مشددة عقب الاعتداء عليه في 6 كانون الثاني/يناير على يد متظاهرين مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتمت إزالة بعض الحواجز الوقائية حديثاً، وتضييق نطاق المحيط الأمني حول المقر. (أ ف ب)