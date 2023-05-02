مقتل عسكري سوري وإصابة 7 جراء عدوان إسرائيلي على مطار حلب 

قتل عسكري سوري وأصيب خمسة آخرون ومدنيان اثنان جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة حلب الليلة الماضية.

وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا” أنه “حوالي الساعة الحادية عشرة و 35 دقيقة من مساء أمس نفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدف مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب، ما أدى لخروج المطار عن الخدمة”.

وأضاف المصدر، أن العدوان “أدى إلى مقتل عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين اثنين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار حلب الدولي عن الخدمة”.-(بترا)