مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري

قال مسؤول أمريكي إن قائد تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قُتل في غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الإثنين، أن الرئيس جو بايدن، سيلقي الليلة كلمة بشأن عملية “ناجحة” لمكافحة الإرهاب ضد “هدف مهم لتنظيم القاعدة” في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض إن العملية تم تنفيذها في عطلة نهاية الأسبوع، ولم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المخابرات المركزية نفذت العملية في كابول.

وذكرت الوكالة أن بايدن سيوجه الكلمة لشعبه من شرفة الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض المحجور فيها بعد إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أمريكيين، قولهما إن وكالة الاستخبارات المركزية نفذت غارة بطائرة مسيرة في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع.-(وكالات)