مقتل متظاهر وإصابة 10 بجروح في بغداد

بغداد – أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق اليوم الجمعة، عن مقتل متظاهر وإصابة 10 آخرين بجروح في مواجهات مع قوات الشغب ببغداد.

وقالت المفوضية، أن مواجهات وقعت بين متظاهري ساحة التحرير ببغداد وقوات مكافحة الشغب مساء اليوم الجمعة عند جسر السنك وسط بغداد،ما أدى إلى مقتل متظاهر وإصابة 10 بجروح. وأضاف المصدر أن المتظاهر قتل نتيجة لاستخدام قوات مكافحة الشغب للرصاص الحي.

وأكدت المصادر أن الوضع الأمني متوتر في ساحة التحرير ببغداد بسبب تجمع أعداد كبيرة من قوات الشغب على جسر السنك.-(بترا)