مقتل مستوطن وإصابة آخرين في قصف للمقاومة جنوب “تل أبيب”

القدس المحتلة- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة سبعة آخرين بعد استهداف مبنى بصاروخ في رحوفوت جنوب تل أبيب.

ووفق ما نقلته (القناة 12) الإسرائيلية، فإن الصاروخ الذي أُطلق من قطاع غزة وصل مستوطنة رحوفوت جنوب تل أبيب واستطاع تخطي منظومة الدفاع الجوي مقلاع داوود ومنظومة القبة الحديدية.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب والرملة ورحوفوت وغان شلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب تل أبيب.

وتواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، شن عدة غارات على مناطق مختلفة في قطاع غزة، تستهدف مواقع للمقاومة ومنازل وأراض زراعية. -(بترا)