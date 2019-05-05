مقتل مستوطن وإصابة 41 بصواريخ المقاومة في غزة

القدس المحتلة- قُتل مستوطن إسرائيلي ليل السبت الأحد جرّاء سقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزّة على مدينة عسقلان، بحسب ما أفاد مسؤولون الأحد.

وأوردت الشرطة أن الرجل توفي بعد نقله إلى المستشفى متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها لدى سقوط الصاروخ.

ووفق وكالة “صفا” الفلسطينية، فقد أعلنت الغرفة المشتركة بغزة في بيان أنها أطلقت 50 صاروخا دفعة واحدة نحو عسقلان ردا على تمادي الاحتلال في عدوانه واستهدافه البيوت الآمنة.

وواصلت المقاومة طوال ساعات الليل دك مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة بعشرات الصواريخ.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أكدت إصابة نحو 41 مستوطنا جراء سقوط الصواريخ على مستوطنات الغلاف خلال يوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن إصابة أحد الإسرائيليين وصفت بالخطيرة، وآخر متوسطة، و24 طفيفة و15 بالصدمة.

وأشارت إلى أن أكثر من 300 صاروخ أطلق باتجاه المدن الجنوبية منذ صباح السبت متسببة بأضرار كبيرة وستة إصابات.