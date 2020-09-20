وفاة مواطن متأثرا بإصابته خلال مرافقته مطلوبا قتل بمداهمة أمنية في مادبا

موفق كمال

عمان – توفي اليوم الأحد، مواطن متأثرا بجراحه بعد إصابته أثناء تواجده مع مطلوب لقي مصرعه يوم أمس، في مدينة مادبا خلال مداهمة أمنية.

وخضعت جثة المطلوب للتشريح أمس لغايات تعليل سبب الوفاة، والمرجح أن يتم في وقت لاحق من اليوم، تشريح جثة الشخص الذي كان يرافقه وتعرض للإصابة أدت إلى وفاته.

وكان الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أعلن صباح أمس السبت انه على اثر متابعة احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 11 طلبا امنيا من بينها اطلاق عيارات نارية باتجاة مركز امن ذيبان ، فقد تم فجر امس تحديد مكان تواجده برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية للمكان لالقاء القبض عليه .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الامنية قام باطلاق عيارات نارية باتجاههم مما ادى لاصابة احد رجال الامن العام (وهو قيد العلاج) ، ونفذت على الفور قواعد الاشتباك وتم الرد عليه ومن معه بالمثل ما ادى الى اصابة الشخص المطلوب ووفاته واصابة شحص اخر ممن كانو برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبوشرت التحقيقات.