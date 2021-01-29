الرصيفة.. مقتل مطلوب بقضايا مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الأمن

عمان-الغد- قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية توجهت مساء اليوم لمكان وجود احد الاشخاص المطلوبين وبحقه 4 طلبات امنية بقضايا المخدرات واطلاق العيارات النارية والايذاء البليغ اضافة الى 64 اسبقية جرمية سابقة ، بعد ورود معلومات حول قيامه بحيازة كمية من المواد المخدرة ومحاولة بيعها في منطقة اوتوستراد الزرقاء ، لاخرين اضافة الى تورطه بقضية ضُبط خلالها نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة امس .

واضاف الناطق الاعلامي ان ذلك الشخص بادر فور مشاهدة القوة الامنية باطلاق عيارات نارية باتجاهها حيث تم الرد عليه بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك ما ادى الى اصابته وأُسعف للمستشفى وما لبث ان فارق الحياة .

وأكد الناطق الإعلامي انه جرى ضبط السلاح الناري الذي كان يستخدمه اضافة الى كمية من المواد المخدرة ومبالغ مالية .